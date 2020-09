Al verse cercado nuevamente, el delincuente realizó una peligrosa maniobra que terminó con los móviles policiales derribando su moto en la estación de trenes de José C. Paz, de la línea San Martín.

Tras varias cuadras de persecución, dos móviles quisieron detenerlo en la esquina de Peron y Arricau, límite con José C. Paz, pero el ladrón logró sortear el cerrojo y fugar hacia el municipio vecino.

Fue aprehendido tras una peligrosa fuga desde San Miguel hasta José C Paz. La víctima avisó a “Ojos en alerta” y lograron atrapar al ladrón fuertemente armado.

Así fue la persecución y detención de un delincuente que quiso robar en San Miguel y huyó a José C. Paz

