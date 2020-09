Jorge Macri compartió un desayuno con las trabajadoras de la Dirección de Género y Diversidad

El intendente Jorge Macri compartió un desayuno con las trabajadoras y destacó su compromiso y reinvención ante el contexto actual: “Muchas mujeres son víctimas de violencia de género y sufren situaciones dolorosas, y no estamos dispuestos a mirar para otro lado. Por eso, hacemos todo lo posible para acompañarlas, sobre todo en este momento porque tenemos claro que nos necesitan más que nunca”.

