“Una sociedad más justa solo se construye si todos los días inyectamos igualdad y damos derechos”, dijo el presidente

A continuación, la gobernadora de Río Negro subrayó la importancia de “este momento para la agenda de género del país”, y destacó: “Nos está dando una indicación no solo de que hay cosas que cambian en la agenda pública sino también en la sociedad. Sin la enorme lucha de las mujeres y las militantes, definitivamente, no sería posible para nosotras estar ocupando estos lugares”.

Sobre la importancia de la aplicación de la Ley Micaela, el mandatario afirmó que la misma “nos reconstruye para entender los efectos nocivos de la violencia de género, que en ese caso terminó con la vida de Micaela” García, la joven entrerriana víctima de femicidio en 2017. Al mismo tiempo, el presidente reclamó que el Poder Judicial es el único de los tres espacios del Estado federal que aún no ha avanzado en la implementación de esa norma.