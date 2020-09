San Fernando remueve autos abandonados en la vía pública y advierte por la seguridad y el medio ambiente

En ese sentido, detalló el procedimiento: “Lo primero que hacemos es notificar al dueño, se le da la posibilidad de retirarlo en un plazo de 7 a 10 días. En el caso de que no lo levante, enviamos una grúa. Estas tareas las realizamos todos los días en distintos puntos de la ciudad”. “El objetivo es promover un tránsito más fluido, prevenir el dengue y brindar mayor seguridad. Un vehículo abandonado, en muchas ocasiones vandalizado, puede ser un punto de inseguridad para la zona. Por eso tenemos que estar atentos e intentar prevenir cualquier situación peligrosa”, concluyó.

El director de Tránsito, Jorge Barraza, explicó: “Desde hace tiempo venimos trabajando en la remoción de vehículos en estado de abandono, el cual es muy perjudicial para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Tenemos un gran caudal de autos en la vía pública y muchas veces se hace difícil conseguir estacionamiento. Por lo tanto, no es bueno que haya tantos coches que no se utilicen en la calle”.