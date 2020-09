La respuesta es no, aunque la.

Tras varios kilómetros que incluyeron el cambio de distrito, el patrullero logró alcanzar a la motocicleta sobre la Ruta 197, a metros de la estación de José C. Paz, donde tomó la decisión de embestirla para evitar que continuara escapando.

Un móvil de la Policía Municipal de San Miguel detuvo a un motociclista a metros de la estación de José C. Paz. Las imágenes fueron captadas por una vecina.

Espectacular persecución de San Miguel a José C. Paz termina con moto impactada por patrullero

