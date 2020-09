Funcionarios de San Miguel se juntaron a tomar vino en cuarentena sin la mínima distancia social

Cabe destacar que los funcionarios públicos están exceptuados del decreto de Presidencia, pero este no parece ser el caso de una reunión laboral, o al menos de eso da cuenta la botella de vino sobre la mesa. Asimismo, el tweet dice “Anoche fue una se esas noches (sic) que uno puede decir ‘la pucha que lindo es ser peronista’”, lo que demuestra que se trató de un encuentro meramente político.

La imagen da una clara muestra de que no se respeta la distancia social, que comparten elementos y que todo esto lo hacen en un espacio cerrado, algo que ya se sabe que multiplica el riesgo de contagio.

Se trata del subsecretario de Gobierno, Andrés Salvaggio; el de Programas Sociales, Luis Pradal; el presidente del Consejo Escolar, Germán Núñez; y el concejal Alejandro Sosa, quienes se reunieron con el ex diputado nacional Jorge Garrido.

Los cuatro dirigentes políticos se reunieron con un ex diputado en un espacio cerrado, compartieron una misma mesa y si barbijos ni distancia social, y se fotografiaron abrazados compartiendo un vino.