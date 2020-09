Debandi contra la vuelta a clases en Tres de Febrero, califica a Valenzuela de “autoritario”

El ex ministro de la Producción.

“Sé que es muy importante y significativo el año en que se egresa de la escuela y sé que es enorme el esfuerzo que tanto docentes como estudiantes están haciendo para que todo se viva de la mejor manera posible, pero no podemos desconocer la existencia de un problema sanitario grave y de escala global”, opinó Juan Debandi, quien pidió “no ilusionar a los chicos y las chicas”, quienes, a la luz de su opinión, deberán quedarse en sus casas hasta la inmunidad post virus.

De todos modos, en medio de la especulación de un acto innoble por parte del intendente, Debandi deja la puerta abierta a la honestidad: “Si Valenzuela hubiera elevado esta propuesta de buena fe, me preocupa el grado de improvisación con el cual se decide sobre la salud de nuestros vecinos y vecinas”.

“¿Con qué autoridad -se entiende Valenzuela- pasa por alto un decreto presidencial, la decisión coordinada de los ministerios, los criterios institucionales y normativos y, fundamentalmente, a la comunidad educativa en su conjunto? ¿Por qué plantea de manera autoritaria y unilateral cuál es la mejor manera de que los chicos vuelvan a clase?”, se preguntó en redes sociales el ex diputado provincial kirchnerista.

