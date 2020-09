Tigre: Desde mañana, la Comuna habilita la reapertura de los locales del Puerto de Frutos

La respuesta es no, aunque la.

El Puerto de Frutos de Tigre reabrirá sus puertas este viernes 25 de septiembre bajo una nueva normalidad y un amplio protocolo sanitario, en el marco de la pandemia por el coronavirus. La medida dispuesta por el Municipio de Tigre prevé que los locales funcionen como “comercios de cercanía” para los vecinos de la zona, pero no como “paseo turístico”.

Es para que funcionen como “comercios de cercanía”. Desde este viernes podrán ingresar hasta un máximo de 2500 personas en simultáneo. Habrá un único acceso para la entrada -con control de temperatura y sanitización- y otro para la salida. El Municipio hizo hincapié en que no se reabre como “paseo turístico”, sino para que los vecinos de la zona puedan realizar compras.