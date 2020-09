Tras un parate de siete meses por el coronavirus, voluntarios volvieron a limpiar la costa de San Isidro

Junto a ella decenas de voluntarios juntaron residuos que separaron en distintos tipos de bolsas, de rafia para los reciclables y otras blancas para los que no pueden tener un segundo uso.

“No hay mejor manera para aprender a cuidar el medio ambiente que involucrándose con él, cualquiera sea la vía. Por eso, me encanta colaborar y sumarme a esta iniciativa”, expresó María Luján García, vecina de Martínez.

Tuvieron que pasar siete meses, para que los vecinos se vuelvan a poner los guantes, ropa cómoda y agarren las bolsas para recolectar la basura que llega a la ribera. Pero claro, la imagen fue distinta por la pandemia de coronavirus, y no hubo reuniones grupales, sino un marcado distanciamiento y uso de tapabocas en todos los participantes, que arrancaron en Pacheco y el río, y llegaron hasta Paraná.