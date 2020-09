“Ojos y oídos en alerta” permitió frustrar dos robos y detener a tres delincuentes en Garín

En la madrugada de hoy, y gracias a dos mensajes casi simultáneos emitidos a través de “Ojos y oídos en alerta”, se logró detener a tres delincuentes que intentaban robar dos viviendas en la localidad de Garín. En ambos casos, los propietarios no sufrieron ningún daño y no se registraron elementos sustraídos.

