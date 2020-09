“Tener un techo es un derecho que hace a la condición humana”, sostuvo el presidente Fernández

El desarrollo urbanístico de San Antonio de Areco, que llevará el nombre de barrio Papa Francisco, cuenta con un total de 92 viviendas, de las cuales 47 serán entregadas este mes y las restantes en los meses subsiguientes. El proyecto de construcción, que requirió una inversión de 230 millones de pesos, se inició en 2014, pero por falta de voluntad política no fue terminado durante la siguiente gestión.

Luego, el gobernador de Mendoza afirmó: “Más allá de nuestra pertenencia, vamos a coincidir, aquellos que nos dedicamos a la función pública, que no hay acto que cobra mayor significación y mayor sentido del trabajo que hacemos que la entrega de viviendas”. Suárez agregó: “Tenemos que trabajar juntos para que cada familia sepa que hay un Estado, tanto nacional, provincial y municipal, para que este sueño se haga realidad”.

Respecto de la entrega de viviendas, el presidente informó: “Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11 mil viviendas virtualmente terminadas que dejaron de ser construidas en el año 2015, que los argentinos están esperando que sean terminadas”. Y añadió: “El Estado supo estar allí donde los argentinos no pueden llegar porque no pueden acceder a pagar un crédito. Esto es lo que debemos hacer, porque hay millones de argentinos que aún esperan un auxilio del Estado para acceder a la casa propia”.