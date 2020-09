Ghi participó de una reunión virtual para debatir el rol de los gobiernos locales

La respuesta es no, aunque la.

“Ahora lo que tenemos que hacer es pensar cuáles son las políticas públicas más eficientes para que ese impacto sea lo menos traumático posible y que este rebote no sea sólo un rebote estadístico, sino que de verdad sea volver a la senda de crecimiento y desarrollo con políticas que generen efectos redistributivos, que sean sostenidos en el largo plazo y que sean en el marco de esta planificación”, expuso el intendente, tras el final del encuentro.

En ese sentido, respecto a la articulación con sus pares de municipios vecinos, Ghi expresó que “la pandemia nos brindó la oportunidad de repensar estos liderazgos nuevos en claves de mayor cooperación y no tanta competencia”. “Valoro que las gestiones nos permitan encontrarnos básicamente para pensar soluciones comunes a problemas comunes, porque los problemas que tienen los vecinos de otros municipios son muy parecidos a los que tienen los vecinos de Morón”, agregó, y planteó que “la necesidad de coordinar era permanente y yo creo que seguirá siéndolo”.