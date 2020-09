Zamora y Zabaleta monitorearon el cumplimiento del protocolo sanitario para la práctica de tenis en Tigre

Durante el encuentro, Zabaleta afirmó: “El tenis es uno de los pocos deportes habilitados en el país y tenemos la responsabilidad de cumplir con las normas para que no haya más infectados ni muertes. Estamos muy agradecidos por la presencia del intendente Julio Zamora que vino a dialogar y a trabajar en conjunto pensando en el deporte. Es importante cuidarnos entre todos y veo mucha responsabilidad por parte del club y del Municipio”.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al vicepresidente de la Asociación Argentina de y ex tenista profesional, Mariano Zabaleta, verificaron el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la práctica de tenis individual en el Club Regatas L’Aviron.