Vuelven las reuniones políticas en la Provincia, mientras se gesta un frente peronista alineado a Cambiemos

El ex ministro de la Producción del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y ex intendente sanmiguelino, Joaquín de la Torre, encara un armado peronista en la provincia de Buenos Aires frente a las elecciones de 2021. En ese marco recibió en Los Indios al concejal de Tres de Febrero, Martín Jofré.

This site is protected by wp-copyrightpro.com