Cesión de tierras para la UNO y la empresa AySA en el partido de Merlo

Finalmente el jefe comunal declaró: “Es un día maravilloso, por el símbolo que representa hablar de los sueños de miles de merlenses. Anunciamos por un lado con la cuestión académica, venimos diciendo que no hay plan mas revolucionario que aquel que le permite al hijo del trabajador poder pasar por la universidad y transformarse en l artífice de su propio destino”.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación manifestó que “hoy se empieza a ser un poco realidad todo esto”, y explicó que “se firmó la cesión de tierras para desarrollar el campus de la UNO y también para desarrollar obras que tiene que ver con agua y saneamiento”. Agregó que “es un puntapié muy importe en el punto de vista del desarrollo, no sólo de Merlo, sino también de la región”.