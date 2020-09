¿Vuelve a funcionar Pinar de Rocha?

Los mismos establecen, entre otras cosas, que todos los clientes estén sentados en mesas, distanciadas por más de dos metros; que haya desinfección de utensilios y cartas; y que solo haya mesas en lugares abiertos. Además, no podrá haber consumidores parados, a fin de evitar amontonamientos; y se permitirá a algunos locales instalar mesas en las veredas.

Si bien boliches y pubs están excluidos de esta iniciativa que busca generar una vuelta al trabajo del rubro gastronómico, la idea era que el patio de Pinar de Rocha funcione como cervecería, algo que finalmente no va a ocurrir.

SM Noticias consultó con fuentes del Municipio de Morón, quienes explicaron que “existía una autorización para que bares y locales gastronómicos” vuelvan a funcionar, pero que en este lugar “se quisieron hacer los vivos con una publicidad engañosa, por lo que se quedaron afuera de la prueba piloto y no van a poder abrir”.

Esto generó un importante revuelo entre los internautas, quienes cuestionaban, fundamentalmente, el hecho que vuelva a abrir un boliche y no las escuelas. Como consecuencia de esto, horas después, desde las propias cuentas oficiales de Pinar de Rocha debieron comunicar la suspensión de la supuesta fiesta.

La respuesta es no, aunque la idea era que vuelva a abrir en el marco de la reapertura de locales gastronómicos de Morón. ¿Qué pasó? En las redes sociales de la disco difundieron un flyer prometiendo una fiesta con música y show en vivo, y a partir de esta “publicidad engañosa” el Municipio determinó que el lugar quede afuera de la prueba piloto y no pueda funcionar ni como patio cervercero al aire libre.