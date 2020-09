Dos familias y una doméstica a los golpes en un barrio privado de Tigre

Al otro día, padre e hijo -la familia del perro- acudieron a la casa de García. Hubo empujones, patadas y agarrada de los pelos. Hombres y mujeres con total violencia en una escena que bien podría ser de ‘Esperando la carroza’, si no se tratase de vecinos de alto poder adquisitivo. De la riña también participó la empleada doméstica, quien a escobazo tímido acompañó a sus patrones en la violenta disputa, mientras guardaba registro de la situación en su teléfono móvil.

“Le pedí por favor que le ponga la correa al perro, ya que así son las reglas del barrio y porque además podía ser peligroso para mi hijo. Me respondió: ¿Vos quién carajos sos?”, es la versión que da Sebastián García al diario Clarín.