Incendios afectan a las islas de Delta de Escobar y Tigre

La respuesta es no, aunque la.

Esta tarde, otro foco se desató también en el Delta, pero del lado de perteneciente al partido de Tigre. Según reportes, trabajan en el lugar Defensa Civil, Bomberos, Prefectura y Policía de Islas. Si bien no trascendió el origen del fuego, es llamativa la asiduidad de los focos en momentos en que varias provincial atraviesan por situaciones similares en las que ya hubo detenidos.