Kicillof y Simone firmaron convenios para la ejecución de obras en más de cuarenta municipios

A su turno, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló que se realizarán “dos obras muy importantes, una es el plan de asfalto en la zona oeste del distrito, en el barrio Kolynos, que necesita contar con acceso para integrar ese barrio con los servicios necesarios; y una obra en los vestuarios del polideportivo que quedaron abandonados y hoy están con peligro de derrumbe”. En esta ocasión, los municipios que firmaron convenios correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal son Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Escobar, Ezeiza, General Alvarado, General Alvear, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Monte Hermoso, Olavarría, Pellegrini, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, Quilmes, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tordillo, Tres de Febrero, Tres Lomas y Vicente López.

En ese marco, algunos intendentes detallaron las obras acordadas para sus distritos. El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, señaló que “estamos finalizando la obra de los consultorios externos del hospital municipal, mucho más necesaria hoy, porque evitan la circulación de quienes no están enfermos en el interior del hospital”. Mientras que el intendente de Balcarce, Esteban Reino, aseguró: “Estamos muy contentos de darle impulso a la obra vial que venimos planificando. Tenemos una planta hormigonera con la que hacemos las obras de cordón cuneta y asfalto a muy bajo costo, de esta manera generamos empleo y damos progreso”.

“La pandemia no terminó, pero la reactivación productiva va a estar acompañada por el Gobierno nacional, provincial y los gobiernos municipales”, señaló Kicillof durante el encuentro. Estas obras forman parte del plan “Provincia en marcha” e incluyen 31 proyectos de arquitectura mayormente vinculados a la salud; 28 proyectos de vialidad, especialmente pavimentación de calles y conectividad; y una obra hidráulica.