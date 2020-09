Mario Ishii participó de un encuentro internacional de educación organizado por UNESCO

Un hecho que muestra a José C. Paz al mundo, especialmente en el trabajo que viene realizando en educación desde hace un tiempo atrás, teniendo en cuenta que como municipio tiene solo 25 años.

En el día de hoy, el intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, participó en un encuentro organizado por la UNESCO con las distintas ciudades nominadas del mundo para integrar la red de ciudades del aprendizaje.

José C. Paz