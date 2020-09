El tenis ya cuenta con protocolos de seguridad en Vicente López

Asimismo, en Vicente López ya se pueden realizar atletismo, remo, golf, tenis y pádel single, ciclismo, BMX y patín, entre otros. Además, desde que comenzó la pandemia el Municipio puso a disposición clases de gimansia on line para que todos los vecinos puedan ejercitarse desde sus casas y las mismas se dictan en vivo a través de los instagrams de @vivamosvl y @deportesvl de lunes a sábados de 10 a 20 horas.

Al respecto, Macri destacó los trabajos realizados y analizó la posibilidad de extender la actividad a más vecinos. “Verificamos lo bien que se está trabajando, el respeto de los protocolos y empezar a analizar qué hacemos con el doble. Hay mucha gente que no juega single y pensamos que la alternativa de poder hacer doble es una buena opción porque no hay contacto. Creemos que la línea todavía hay que trazarla entre los deportes con o sin contacto. Estuvimos hablando de los protocolos para que vuelva la posibilidad de jugar de esta forma”, remarcó.