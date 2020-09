El gobierno de San Isidro manda a remate una mansión lujosa por una deuda millonaria con el Municipio

Aunque San Isidro tiene uno de los mayores índices de cobrabilidad de la Provincia de Buenos Aires, con un 80 por ciento de cumplimiento, la medida tiene como objetivo no perjudicar a los vecinos que pagan, aun con dificultades.

“Mientras la gran mayoría de los vecinos de San Isidro hacen un esfuerzo por pagar el ABL, y con ello sostienen los servicios de Salud en plena pandemia, el patrullaje municipal, el cuidado del espacio público, otros especulan y llegan a deudas siderales. Es una injusticia y un perjuicio para todos. Vamos a continuar rematando las viviendas cuyos titulares no hayan mostrado, como en este caso, una mínima voluntad o interés de pago”, afirmó el intendente Gustavo Posse.

El Municipio de San Isidro manda a rematar una mansión lujosa que tenía una deuda de 2 millones de pesos de ABL. El inmueble está a nombre de una sociedad off shore, con domicilio en las Islas Vírgenes. Se trata de una propiedad construida en 3 niveles de 700 metros cuadrados cubiertos enclavada sobre un terreno de 1000 metros cuadrados, con parque y piscina de 35 metros cuadrados, 7 dormitorios, 7 baños, quincho y cocheras.