San Miguel eximirá del pago de tasas a aquellos vecinos que donen plasma

En primer lugar, a raíz de una moción de privilegio del Frente de Todos, se generó un debate sobre la reapertura de bares y restaurantes al aire libre en San Miguel. Desde la oposición se manifestaron en contra al afirmar que desde el Municipio no se presentaron los protocolos ante Nación.

En una nueva sesión remota del Concejo Deliberante sanmiguelino, se tocaron distintos tipos de temas. La discusión central estuvo relacionada a la reapertura de locales y desde el Legislativo se otorgó la posibilidad de que no paguen tasas aquellos recuperados de coronavirus que acrediten donar plasma.