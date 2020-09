Más de mil adultos mayores celebraron el Día de la Primavera de forma remota en San Isidro

“No nos quedó otra que hacerlo online por la pandemia, pero a su vez esto nos habilita y ratifica todo el trabajo de años que hicimos enseñándoles a los adultos mayores a usar internet, redes sociales, plataformas online y comunicación digital. Seguimos manteniendo la conexión entre todos, aunque no nos podamos ver en persona, y divirtiéndonos”, concluyó Antonio De Pascua, director de Tercera Edad de San Isidro.

“Ojalá podamos volver a festejar el Día de la Primavera todos juntos, cuando esté disponible la vacuna, porque todavía no hay otra alternativa. Más tratándose de nuestros adultos mayores de Puerto Libre, parte del programa Juventud Prolongada, que tienen que cuidarse especialmente. Mientras tanto buscamos la forma de no dejar de sentir que estamos cerca y por eso esta celebración online es una gran idea”, afirmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Celebrar el Día de la Primavera es algo especial y los adultos mayores socios de Puerto Libre, acostumbrados a pasarlo siempre juntos, no iban a dejar de hacerlo.