La obra social IOMA sigue dándole la espalda a su afiliados: Analía necesita una silla y se la niegan

“Somos rehenes de ellos. No están haciendo nada, como Analía hay miles”, aseguró un familiar de la afiliada, quien además contó que la madre de la mujer en cuestión también está enferma. “Nos dicen que se va a solucionar, pero no hay respuesta”, afirmó.

Éste no es el único inconveniente que le produce la prestadora. Analía necesita con urgencia de una silla postural y desde IOMA utilizan la estrategia que este medio ha relatado y que denuncian varios afiliados: dilatar para no otorgar el beneficio.

