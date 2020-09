No hubo heridos por el siniestro y el fuego fue rápidamente sofocado, evitando que se propague por el lugar.

El incendio tuvo lugar en el primero piso de la sede municipal de Hipólito Yrigoyen 2945. Los Bomberos Voluntarios de José C. Paz intervinieron en el siniestro, que inició por causas que se intentan determinar.

El fuego afectó la central de ambulancias de la Municipalidad de José C. Paz. En el lugar, además de funcionar la cartera de Salud Pública, también están las dependencias de la Secretaría de Acción Social.

Incendio en la Secretaría de Salud de José C. Paz

José C. Paz