Leo Nardini visitó una nueva obra en el barrio El Chiri de Grand Bourg

Un nuevo pavimento no solo mejora la fachada del barrio, sino que también brinda mayor seguridad, salud y bienestar. Al respecto, dijo: “En momentos muy difíciles, en Malvinas Argentinas seguimos generando obra pública y avances. Sabemos que tanto el presidente como el gobernador están trabajando para poner de pie al país y a la provincia de Buenos Aires y nosotros en el medio, para llevar adelante el avance en nuestro distrito y que la gente se sienta orgullosa de vivir en nuestra región”.

“Generará accesibilidad para descomprimir el tránsito, teniendo en cuenta que estamos cerca de la ex plaza Fuerza Aérea, la plaza General San Martín, y también de la escuela. Les comentamos a los vecinos que vamos a realizar el segundo tramo de Pitágoras para conectar con Marino Py y generar una conexión alternativa más, para que la gente tenga opciones al salir para el lado de Pablo Nogués”, aseguró Nardini.