Vicente López continúa trabajando para prevenir inundaciones y brindar tranquilidad a los vecinos

Como resultado, esta obra mejora la zona, y así lo destacó el jefe comunal: “Son mucho más que conductos, sumideros o retenes. Son familias que ya no tienen miedo de que el agua entre en sus casas y se lleve todo lo que consiguieron con esfuerzo y sacrificio. Son un antes y un después y vidas que cambian para siempre”.

Luego de finalizar la primera etapa de la obra, el intendente Jorge Macri destacó la relevancia de los trabajos: “Estamos terminando obras muy importantes para el barrio, más allá de la pandemia y más allá de todo lo que nos pasa en Argentina, en Vicente López las obras no se detienen. Son obras que vienen desde Constituyentes hacia acá, en esta cuenca más de 50 mil vecinos sufrían las inundaciones”.