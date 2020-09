Aprueban por unanimidad un proyecto para avanzar con la conectividad en el Delta

“En un momento donde la conectividad resulta ser vital para el avance productivo, social y dentro de ello fundamentalmente lo educativo, el Delta históricamente ha presentado un deficiente acceso a Internet. La mayoría de las instituciones educativas no cuentan con conexión estable a internet al igual que el 70 por ciento de la población local. Esta situación ensancha la brecha tecnológica entre el estudiante isleño y el urbano, acentuando la desigualdad y la generación de oportunidades. Además, imposibilita a las familias de conectarse y acceder a prestaciones y servicios”, expresó Alicia Aparicio.

En ese sentido, remarcó: “Es fundamental que el habitante del Delta tenga la conectividad que existe en el continente, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Necesitamos que los chicos no interrumpan sus estudios, que los productores puedan estar en línea para vender sus productos y conectarse con sus familias. Estamos muy contentos que el gobierno nacional a través de sus diputados pudiera entablar un principio de acuerdo con el ente de comunicaciones”. “La conectividad no solo va a redundar en un beneficio para las islas de San Fernando y nuestra Reserva de Biosfera, tenemos muchos distritos vecinos y es fundamental que puedan estar conectados, será un paso trascendental para el desarrollo de la zona. Confiamos en que el gobierno nacional lleve adelante las gestiones para lograrlo”, completó.