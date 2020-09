“Seguiremos apostando a la Argentina, a la producción y al trabajo”, sostuvo el presidente Fernández

La empresa se encarga de la producción de lavarropas de carga frontal y superior, heladeras no Frost, hornos microondas, aspiradoras, y pequeños electrodomésticos.

El monto máximo de compra será de hasta 100 mil pesos, y las personas que no sean usuarias de la tarjeta podrán adquirirla a través de la web de esa entidad bancaria.

En ese sentido, explicó que “durante cuatro años, que fueron muy dañinos para la producción nacional, se incentivó más la importación que fueron puestos de trabajo que desaparecieron”, y reflexionó: “Por eso es tan importante que la Argentina produzca y no importe bienes ya hechos en otros lugares porque eso les quita trabajo a los argentinos”.