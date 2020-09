Ituzaingó festejó la llegada de la primavera por streaming

“A pesar de la situación sanitaria que le toca atravesar al país, no queríamos dejar de estar presentes en los festejos por la llegada de la primavera que solemos hacer en Ituzaingó. Además, es una alegría poder ofrecerle a los vecinos y vecinas un show de este calibre con un artista de la calidad de G Sony a través de las nuevas tecnologías”, explicó Pablo Descalzo.

Después de la entrevista, el artista brindó un concierto en el que repasó sus canciones más conocidas, una versión del tema “Before you go” de Lewis Capaldi y demostraciones de beatbox y freestyle.