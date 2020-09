En relación, el secretario general de SUTEBA San Martín y Tres de Febrero, José Luis Nogueira, opinó que “para nuestro sindicato el concejal es persona no grata, y estoy convencido que en esto representamos a la inmensa mayoría de la comunidad docente del distrito”.

“El decir que los y las docentes son cómplices de que los chicos no vuelvan a la escuela es una enorme muestra de desvalorización de nuestra tarea, ya que nunca dejamos de dar clases y de garantizar la entrega de módulos alimentarios a las familias. Además desconoce el hecho de que la vuelta presencial a las escuelas es una decisión que debe tomarse de forma consensuada entre todos los actores de la comunidad educativa y que para eso existe, entre otros ámbitos, la comisión mixta jurisdiccional que recién pudo funcionar después de años de negarnos esta posibilidad”, agregaron.

Mediante un comunicado, Frente de Unidad Docente bonaerense y ATE de Tres de Febrero repudiaron las declaraciones del concejal Martín Jofré, del bloque Tercera Posición, quien habló de “silencio y complicidad de los docentes para que los chicos no vuelvan a clases” .

SUTEBA llama “persona no grata” a Martín Jofré por sus dichos sobre docentes y la falta de clases presenciales