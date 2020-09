Para el Frente de Todos, “la prioridad es la salud, la alimentación y educación de los vecinos que más necesitan en San Isidro”

En tal sentido, se planteó la necesidad de profundizar la “unidad política y organizativa para enfrentar la lucha contra la pandemia”, como así también, se debatió y reflexionó sobre la importancia de continuar fortaleciendo la articulación de políticas y programas estatales nacionales y provinciales como por ejemplo en materia educativa y particularmente en el reclamo que vienen realizando en el Concejo Deliberante al Municipio, que hoy no garantiza, conectividad y accesibilidad en todos los barrios brindando un servicio público de WiFi libre para que las niñas, niños, adolescentes, estudiantes y docentes puedan llevar adelante sus clases virtuales, No sólo pensando en la situación presente, sino en los nuevos desafíos que traerá para la comunidad del distrito en la post pandemia.

El pasado sábado mantuvieron una reunión, a través del soporte virtual Zoom, referentes, funcionaria/os nacionales y provinciales que integran el Frente de Todos San Isidro, en el marco del espacio creado para la coordinación de acciones de políticas de lucha contra la pandemia del COVID19, en materia de salud, alimentación y educación, implementadas por decisión del presidente de la Nación Alberto Fernández, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destinadas a los vecinos de San Isidro que más necesitan y en particular a quienes habitan los barrios con mayor vulnerabilidad social distrito.