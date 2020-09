La búsqueda activa de casos de coronavirus pasó por Beccar y Martínez

A su lado, Jorge Di Galia agregó: “Me parece una iniciativa estupenda. Además del profesionalismo de todos tengo que destacar que me pude dar la vacuna contra la neumonía, algo que es muy difícil de conseguir”.

Tras atenderse, Viviana Rosenberg comentó: “La verdad que la atención es excelente y solo tuve que caminar dos cuadras para poder hacerme el chequeo completo. Me parece genial que haya esta contención por parte del municipio en un momento tan difícil como el que estamos viviendo”.

“Seguimos recorriendo todo el distrito para poder encontrar casos y aislarlos. Estos operativos no sólo nos ayudan a contener y evitar la propagación de la enfermedad sino que funcionan como un termómetro para ver cómo avanza esta situación en cada barrio”, expresó Gustavo Flores, director del Programa de Salud y Atención Primaria.