Operativo por el Día de la Primavera: Más de cien agentes trabajaron en la costa de San Isidro

Su amiga, Julieta García, concluyó: “Queríamos salir con este día tan lindo y decidimos venir acá, que es un lugar tranquilo, organizado y seguro. Está bueno poder distraerse un poco cuidándose, porque no se trata sólo de estar encerrados”.

Además, con cartelería en las calles y voluntarios que aconsejan constantemente, en parques, veredas y calles, en simultáneo se lleva adelante una fuerte campaña de concientización social que hace hincapié en cuidarse uno mismo, cuidar al otro y no olvidarse de higienizarse las manos, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social y no compartir comidas o infusiones como el maté.

Y explicó que para esto hay controles vehiculares y personales en los accesos, donde se chequea que no se ingrese con bebidas alcohólicas, entre otras medidas.

“Estamos promoviendo que las personas puedan acceder a estar al aire libre y pasarla bien, en un lugar con mucha naturaleza, pero tomando todas las precauciones para evitar la propagación del coronavirus. Obviamente también controlamos la seguridad de todos y que no haya consumo de alcohol en la vía pública”, afirmó Federico Suñer, subsecretario de Prevención Ciudadana.