San Isidro habilita celebraciones religiosas presenciales y vía streaming

Asimismo, deberán desinfectarse regularmente los caminos de acceso y egreso; deberá haber un distanciamiento entre una celebración y otra de 2 horas para permitir la sanitización adecuada; no se permitirá el contacto físico entre los asistentes; deberá haber en los ingresos y en cada establecimiento, alcohol en gel, agua potable y jabón para la higienización de manos; y se deberá controlar la temperatura de las personas que ingresen.

El protocolo establece además -y entre otros numerosos puntos- que no se podrán hacer celebraciones sociales como cumpleaños o aniversarios; que el responsable de la institución deberá informar vía mail a la Secretaría de Inspección la dirección y horarios en que se realizarán las celebraciones; que todo el lugar deberá contar con ventilación natural, con una capacidad máxima de ocupación de 20 personas; y que se podrán realizar celebraciones al aire libre con capacidad máxima de una persona por cada 10 metros cuadrados y que no superen la concentración máxima de 50 fieles.

El Municipio de San Isidro habilitó las celebraciones religiosas presenciales de los distintos cultos en todo el partido. También se permitirán seguir estas celebraciones a distancia, es decir on line o vía astreaming.