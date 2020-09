Agentes de tránsito retienen registros ilegalmente en Moreno: “Mirá todas las licencias que tengo”

Agentes de tránsito de la Municipalidad de Moreno, argumentando una ordenanza municipal, retienen ilegalmente licencias de conducir a automovilistas por mal estacionamiento. “Te voy a faltar el respeto, ¿qué tiene?”, exclamó la empleada con total prepotencia.

El incidente ocurrió en avenida Libertador y Alcorta, frente a la plaza de la estación de Moreno. “Mi trabajo era retener la licencia y vos me la sacaste”, exclamaba una agente municipal. El infractor insistía en que, por ley, la empleada no puede retener el registro.

En la escena apareció otra agente que con actitud desafiante se jactaba de haber retenido varias licencias ese día, amparada por una ordenanza municipal: “Mirá todas las licencias que tengo, ¿cuál es tu problema?

Según el artículo 72 de la Ley de Tránsito, la autoridad debe retener la licencia cuando está vencida o caducó por cambios de datos; si no se ajusta a los límites de edad, fue adulterada o viola los requisitos que impone la ley; por inhabilitación total o parcial o porque el titular sufrió una evidente disminución de sus condiciones psicofísicas; o por conducción con alcohol en sangre o estupefacientes, por violar considerablemente los límites de velocidad, no respetar los semáforos, conducir en contramano o no portar el comprobante de la Verificación Técnica, o la póliza de seguro.

Estacionar en lugares prohibidos no es bajo ningún punto legal motivo para la retención de licencia de conducir, y ninguna ordenanza municipal puede establecer normas ya impuestas por legislación nacional o provincial.