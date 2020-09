Brown: La crisis pospandemia “tendrá un correlato serio hacia el año próximo”

En su análisis con SM Noticias acerca de la situación económica y política en el país, el director ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, Carlos Brown, considera que la pandemia del coronavirus deja una situación económica grave dada la “cantidad de inactividad en los sectores” del comercio y la industria, a razón de las distintas restricciones decretadas por los gobiernos.

Desde su función en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, Brown dijo que se continúa con la operatoria normal, “trabajando con reuniones diarias, firmas digitales, y cumpliendo todos los requisitos del Banco Central para su funcionamiento, y respondiendo al requerimiento de que el BICE sea un banco de desarrollo productivo”.

En relación, el funcionario detalló que se llegó a un acuerdo con el Fondo de Garantías Buenos Aires, por el que se dispusieron 100 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas “con una tasa de interés de entre el 22 y 24 por ciento, muy buenas con relación a la inflación que se proyecta, que es de un 40 por ciento”, explicó.

Al margen, Carlos Brown ve una situación económica “grave, porque la pandemia generó una cantidad de inactividad en los sectores productivos y comerciales”.

“Los comercios en grandes galerías siguen cerrados en su mayoría, lo que afecta a mucha gente, y tendrá un correlato serio hacia el año próximo”, porque la crisis no se va a superar mágicamente, opinó.

Brown también habló sobre la imposición de una restricción mayor para la adquisición de moneda extranjera a través del cobro anticipado del 35 por ciento de Ganancias sobre el precio de compra. “El dólar de 79 pesos es utilizado para exportaciones e importaciones, mientras tanto que -las restricciones en el- dólar ahorro tienen lugar porque la Argentina está pasando un momento muy difícil con respecto a la disponibilidad de esa moneda”.

“No han encontrado otra alternativa para evitar el pequeño pero continuo drenaje”, sostuvo el ex diputado, “El dólar tiene una concepción psicológica muy fuerte, cuando aumenta a 130 pesos, todo el mundo ubica su patrimonio en 130 pesos, lo que en algunos casos está bien, y en otros no”.

Seguidamente, el dirigente peronista dijo que en el país se vive un “clima que no me gusta, con enfrentamientos y profundización de la grieta, lejos del acuerdo necesario para que la Argentina salga adelante”.

“Es necesario un encuentro de la vida social, política, económica, gremial y empresarial, si no es muy difícil”, exclamó Carlos Brown, quien dijo que hoy, el Congreso Nacional es un lugar de peleas y no de reflexión y análisis, “con culpas compartidas”.

No obstante, considera que, “a pesar de que en este momento lo único que parece que nos ocupa es pelearnos, va a volver la racionalidad, y apuesto a que en un momento dado nos daremos cuenta que así no se puede seguir”.