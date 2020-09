El gobierno extendió hasta fin de año la prohibición de cortar servicios públicos por falta de pago

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos Salario Mínimo, Vital y Móvil; a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo; personas electrodependientes; a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo; a quienes perciban pensiones no contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil; a usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social; a jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salario Mínimo, Vital y Móvil.