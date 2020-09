Sujarchuk encabezó la jornada ambiental de limpieza y prevención del dengue

“Esta jornada ambiental no es un hecho aislado, sino el compromiso de una gestión por consolidar un Escobar más limpio, sustentable, en el que vamos a seguir sembrando árboles, creando huertas, evitando que haya basurales y, por supuesto, cuidando la vida de los vecinos. Todos somos parte de un mismo ecosistema que debemos conservar porque al planeta lo tenemos que cuidar entre todos”, finalizó Sujarchuk.

“A pesar de ser sábado, tenemos a todos los equipos del Municipio movilizados en torno a la limpieza ambiental, a fomentar la sustentabilidad y a prevenir el dengue. Convoco a toda la comunidad a conseguir que esta temporada sea la de menor contagio de dengue en el partido de Escobar. Lo podemos lograr si desde ahora que empiezan los días lindos descacharreamos en todos los rincones del distrito. Esto no es magia es trabajo colectivo. Por eso quiero destacar el trabajo de todos los ugeceros y agentes municipales, y en especial el compromiso de los vecinos y vecinas”, enfatizó Sujarchuk.