Mordió un gusano comiendo una hamburguesa y denunció a Burger King

La causa está radicada en el Juzgado Civil y Comercial 16 del Departamento Judicial de San Isidro. “Estoy seguro que desde la Justicia van a tomar las medidas pertinentes para que la empresa cambie su conducta respecto a sus procesos de salubridad y por sobre todo, respecto del trato que nos dan a los clientes cuando suceden hechos tan aberrantes como el que me tocó vivir”, completó el damnificado.

“No sé si me da más bronca el gusano en la hamburguesa o el trato que recibí por parte de la empresa y sus abogados durante todo este tiempo”, dijo el cliente. Alejandro cuenta que ese día, al acercarse a la caja para pedir explicaciones, no le dieron siquiera un pedido de disculpas.