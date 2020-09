Triple choque, explosión e incendio en Panamericana: La situación fue controlada gracias a la tecnología de Tigre

También intervinieron Defensa Civil, el Centro de Operaciones Tigre, el Servicio de Emergencias Tigre y el Destacamento Vial Panamericana División Autopista Norte. No se lamentaron víctimas ni heridos de gravedad.

