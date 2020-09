Impactante incendio en una casa de Troncos del Talar fue controlado gracias a la tecnología de la Comuna

Una vez en el lugar, las autoridades montaron el operativo para sofocar el fuego, mientras las cámaras registraron el procedimiento. Tras una intensa labor, el siniestro fue controlado. No hubo víctimas y los daños fueron solo materiales.

Un vecino accionó el botón de un tótem interactivo del Centro de Operaciones Tigre para alertar a las autoridades y las cámaras de seguridad detectaron el siniestro sobre Tirso Molina y Pueyrredón. Fue un operativo coordinado entre diversas fuerzas locales y bomberos voluntarios. No hubo heridos.