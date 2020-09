Juan Andreotti compartió un festejo virtual por el Día del Jubilado con un show de Fátima Florez y Álvaro Navia

Por su parte, el conductor Jorge ‘Carna’ Crivelli expresó su emoción por la participación de la gente. “Un show muy lindo, he venido ya varios años para esta fecha y veo mucho amor de los jubilados a Luis y a Juan Andreotti. Me enorgullece ser vecino de San Fernando y disfruto mucho haciendo el show para los abuelos. Tenemos una ciudad divina y muy cuidada por el Municipio, con muchos servicios y atendiendo al vecino constantemente”, sostuvo el humorista.

“Es una de las fiestas más grandes que tiene el distrito y que realizan con mayor amor nuestros profes -destacó el jefe comunal- donde siempre vienen a compartir artistas invitados amigos. Este año no nos podemos reunir, pero hemos logrado de alguna manera hacerles llegar que estamos cerca. A más de 1500 abuelos les hemos llevado un presente a su casa y han compartido una tarde con un show streaming de primer nivel”.