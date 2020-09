Allanaron la quinta de Macri por violar la cuarentena

El ex presidente Mauricio Macri debía.

El encuentro fue el 11 de septiembre y se desarrolló antes de que el ex presidente cumpliera las dos semanas del aislamiento obligatorio que establece el decreto firmado por el Ejecutivo en el marco de la pandemia.

El magistrado de Tres de Febrero lo hizo a instancias del fiscal Jorge Sica. Se investiga si el ex mandatario rompió el aislamiento obligatorio de 14 días que debe cumplir tras su viaje a Francia y Suiza.

El juez federal Juan Manuel Culotta ordenó allanar la quinta conocida como “Los Abrojos”, en Los Polvorines, para investigar si el ex presidente Mauricio Macri violó la cuarentena obligatoria.