Fernando Moreira y Guillermo Merediz recorrieron dos importantes empresas de San Martín

Durante la visita, el mandatario destacó: “Estamos muy contentos de recibir a Guillermo Merediz, un amigo de San Martín, y trabajar junto a los empresarios, escuchando sus problemas y necesidades, tratando de ayudarlos”. Además, resaltó: “Sabemos que es un año muy difícil, pero es importante empezar a poner la mirada un poco más adelante y salir de la lógica de que no hay crecimiento en Argentina. La economía necesita dar un salto y para eso el sector PyME es muy importante y la industria nacional es clave”.

