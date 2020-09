Tigre intensifica los operativos de inspección para la preservación ambiental en Dique Luján y Villa La Ñata

El Municipio Tigre realizó un nuevo operativo de inspección en las localidades de Villa La Ñata y Dique Luján, a fin de verificar que no se realicen actividades clandestinas en terrenos de la zona que causen un impacto ambiental. Los vecinos denunciaron a las autoridades sobre rellenos clandestinos en terrenos de la zona y, a raíz del procedimiento, se labraron cuatro actas de contravención.

