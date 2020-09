“Esta es una herramienta que es de gran ayuda para todos los comerciantes para dar a conocer su producto y les quita un gran peso al no tener que pagar comisiones. Realmente, una excelente iniciativa del Municipio de San Isidro a la que sólo hay que sumarse”, comentó Carlos Vittorelli, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro.

“A veces, en las plataformas de comercios tradicionales, los comerciantes deben abonar un 30 por ciento de comisiones. Esto aumenta el precio y desalienta el consumo. Con AbiertoSi los precios serán los mismos que en los locales, lo que no sólo incrementará las ventas sino que no sufrirá el bolsillo del comprador”, contó Enrique Piccardo, secretario de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas.

San Isidro lanza el primer portal de compras online que no cobra comisión alguna