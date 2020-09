Jorge Macri compartió una charla vía Zoom con Enrique De Rosa

Por su parte, Jorge Macri expresó: “Hay una diferencia entre el estar y el tener, aunque a veces mezclamos mucho las dos cosas. Está claro que debe haber algunas garantías mínimas de ciudadanía para desde ahí construir el bienestar, pero hemos confundido mucho. Tal vez esta pandemia nos está permitiendo entender la diferencia entre el tener y estar o ser. No me define tanto lo que tengo sino la capacidad de estar y sentirme bien”.

Además, el médico habló sobre la salud y el bienestar e indicó: “El concepto de salud está íntimamente vinculado con el bienestar y el bienestar es ni más ni menos que estar bien. Es un estado en el que un sujeto puede gozar de la plenitud de sus condiciones. No es un estado de poseer algo sino de encontrar la plenitud en el medio en el que se desarrolla”.