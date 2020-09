Vecinos sin agua y calles inundadas por la rotura de un caño maestro en Carapachay

Villa Ballester y José León Suárez, en el partido de San Martín, fueron las zonas más afectadas por el incidente y las tareas de reparación. Algunos vecinos de esos barrios denunciaron en redes sociales que no tuvieron agua desde las 22 horas del martes. En el resto del partido, si bien hubo baja presión, en general hubo suministro de agua.

